Российский теннисист Андрей Рублев улучшил свои позиции в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после того, как стал победителем Кубка Кремля. В обновленной версии рейтинга Рублев отыграл девять позиций и теперь занимает 22 место.

Российский теннисист Андрей Рублев улучшил свои позиции в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после того, как стал победителем Кубка Кремля. В обновленной версии рейтинга Рублев отыграл девять позиций и теперь занимает 22 место.Таким образом, 22-летний россиян сохранил статус третьей ракетки России, однако теперь он приблизился к Топ-20 лучших теннисистов мира.Статус второй ракетки России по-прежнему сохраняет Карен Хачанов, однако он по итогам своих выступлений на Кубке Кремля лишился одной строчки и теперь располагается на девятой позиции. Даниил Медведев возглавляет российский рейтинг теннисистов, а в мировом рейтинге он все также на четвертом месте.Тройку лидеров рейтинга ATP составляют серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.