В парке Зарядье, саду имени Баумана, Таганском, Бабушкинском и других местах до конца ноября запланированы десятки мероприятий для детей и подростков.

В спортивном павильоне зоны отдыха Терлецкая дубрава для детей от четырех до девяти лет по субботам и воскресеньям пройдут бесплатные уроки гимнастики.В парке Кузьминки 29 октября в 16:00 состоится экологический мастер-класс. Дети смастерят фигурки животных из природных материалов.В детском досуговом центре парка Ходынское поле с 22 октября по вторникам и четвергам в 15:00 детей в возрасте от трех до восьми лет ждут мастер-классы по роуп-скиппингу. Ребята будут прыгать через скакалку и учиться различным трюкам.В центре творчества и досуга Бабушкинского парка 27 октября с 12:00 до 15:00 для школьников проведут бесплатные уроки программирования на языках Scratc и Python. Любители спорта смогут сыграть в футбол в Таганском парке.С 26 октября по 3 ноября школьники смогут посетить научные мастер-классы в парке Зарядье. Занятия пройдут на территории павильона Заповедное посольство