Областной центр в седьмой раз принял рейтинговый фестиваль детских театров костюма Модные фантазии.

Областной центр в седьмой раз принял рейтинговый фестиваль детских театров костюма "Модные фантазии".Милана Самойлова и Варвара Шмакова приехали на фестиваль студий костюма "Модные фантазии" из Оренбургской области. Долгий переезд не утомил юных моделей - они занимаются показом одежды уже не первый год. В этот раз девочки представляют необычную коллекцию "Тачки".Милана Самойлова, Варвара Шмакова, участницы фестиваля "Модные фантазии": "Мы будем показывать настоящий мультик, гонки объявлять. И даже будет самая главная тачка - Маквин... Я обычная тачка, буду также показывать коллекцию. А Милана будет объявлять сами гонки.""Модные фантазии" - рейтинговый фестиваль детских театров моды Владимир принимает уже в седьмой раз. Креативные костюмы, яркие коллекции - "Реновация", "Панацея", "Многоэтажки". Дизайнерские наряды полностью отражают современные тренды.Показать линии детской и подростковой одежды приехали студии костюма из 21 региона страны: Москвы, Нижнего Новгорода,Иваново и даже Снежнегорска Мурманской области. Владимир представила знаменитая студия моды "Глория".Поддерживает юных манекенщиц ассоциация "Золотая игла" - самый масштабный проект в детской фешн-индустрии. Для студий костюма фестиваль - отличная возможность показать свое мастерство и повысить профессиональный уровень. Важно не просто создать костюм и показать свое видение современной моды, но и подобрать моделей, способных вжиться в образ.Василиса Клюева, участница фестиваля "Модные фантазии": "Мы представляем животных, и когда ходим, мы прямо их изображаем! Я - птица, это - три нимфы, обезьяна и еще одна птица.""Золотая игла" плотно сотрудничает с известным модельером Вячеславом Зайцевым, ведущие специалисты его модного дома каждый год приезжают на фестиваль. Людмила Давыдова уверена: здесь - будущее российской моды. Строгие критерии оценки участников - новый импульс для движения вперёд.Людмила Давыдова, председатель жюри, ведущий специалист дома моды Вячеслава Зайцева: "Критериев очень много. Здесь все: и насколько интересная идея, и насколько это замечательно выполнено технически и технологически, насколько это интересно показано, музыка. То есть здесь играют роль абсолютно все слагаемые."По итогам фестиваля лучшие коллективы перейдут в высшую лигу модной ассоциации. Чтобы стежок за стежком - идти к своей мечте.Ольга Павловская, Максим Котов, "Вести-Владимир"