Певица Ольга Бузова с треском провалилась в Москве со своими идеями. Так телеведущей пришлось закрыть в столице все рестораны своей сети.

Певица Ольга Бузова с треском провалилась в Москве со своими идеями. Так телеведущей пришлось закрыть в столице все рестораны своей сети.На страницу в "Инстаграме" Ольги подписано больше 16 миллионов поклонников, однако в реальной жизни такой поддержки аудитории девушка не получает. Так магазины одежды Бузовой не зашли потребителям, книгу не признали шедевром мировой литературы, а криптовалюта не заинтересовала практически никого.Рестораны же Ольги BUZfood не просуществовали и полутора лет. Недавно стало известно, что певица была вынуждена закрыть все точки питания. Так на дверях общепитов на Цветном бульваре и в ТРК "Вегас Крокус Сити" посетители увидели лишь таблички: "Друзья! Ресторан закрыт по техническим причинам".Как газета "Комсомольская правда", телефоны точек обслуживания молчат. Кроме того, стало известно, что теперь рестораны сети BUZfood остались только в Санкт-Петербурге. Да и то в количество одной штуки. Тем не менее,PR-менеджер певицы Антон Богославский опроверг эту информацию. Он проигнорировал вопросы корреспондентов о причинах закрытия да и на остальные вопросы ответил резко и немногословно. "Неправда", – рявкнул мужчина и бросил трубку.3 Окт 2018 в 11:31 PDTПомимо этого появилась информация о том, что на Бузову подали в суд. Компания, производящая пластиковые контейнеры для еды требует взыскать сООО "Бузова Рест Компани" 57 тысяч рублей. Конечно, истцы прокомментировали ситуацию довольно расплывчато, однако предполагается, что сотрудники ресторана просто не выплатили им гонорар за поставленную продукцию.