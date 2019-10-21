Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не готов сбривать свои усы в случае, если его подопечные выиграют чемпионат Европы 2020 года. Наставник российских футболистов считает, что усы надежды еще могут пригодиться.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не готов сбривать свои усы в случае, если его подопечные выиграют чемпионат Европы 2020 года. Наставник российских футболистов считает, что "усы надежды" еще могут пригодиться."Сбрею ли я усы после чемпионата Европы? Нет, — приводит слова тренера Спорт24.Ru. – После Евро-2020 будет чемпионат мира, а туда без усов ехать нельзя".Напомним, что накануне сборная России досрочно завоевала путевку в финальный этап чемпионата Европы 2020 года. После квалификации на турнир наставник российской сборной заявил, что главной целью команды будет победа на турнире.