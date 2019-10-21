Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило об увеличении числа пострадавших в результате прорыва дамб в Курагинском районе. В пресс-службе ведомства рассказали, что за ..

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило об увеличении числа пострадавших в результате прорыва дамб в Курагинском районе. В пресс-службе ведомства рассказали, что за медицинской помощью обратились 27 человек, передает "Интерфакс".Все пострадавшие были осмотрены врачами. Девять из них отказались от госпитализации. В Курагинскую районную больницу отправили девять пострадавших в состоянии легкой степени тяжести. Еще девять человек доставили бортом санитарной авиации в краевую клиническую больницу в Красноярске, сообщает .Напомним, в минувшую субботу, 19 октября, в Красноярском крае произошел прорыв пяти дамб. В результате два временных рабочих общежития оказались под водой. Погибли 15 человек, еще пять пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает "".