Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах! Александру Розенбауму 68 лет, но он еще ого-го! Он обращает внимание на новинки на рынке контрацептивов. Наверное, первым старается испытать их.

Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах! Александру Розенбауму 68 лет, но он еще ого-го! Он обращает внимание на новинки на рынке контрацептивов. Наверное, первым старается испытать их.Недавно на Арбате открылась "Презервативная". Большие и стандартные, цветные и прозрачные, с пупырышками и с усиками, для анального и орального секса, с ароматом ванили и безвкусные – от обилия резиновых изделий тут глаза разбегаются. Яркие подарочные презервативы, практичная продукция японских и немецких производителей – тут, что называется, всем сестрам по серьгам.Не укрылась лавка контрацептивов и от глаз пытливого Александра Розенбаума, который в эти погожие дни гостит в Москве. "Товар нужный. Спрос большой. К хозяевам вопросов нет. Люди зарабатывают. Но то ли я из ума выжил... То ли, что-то здесь не так... Интересно, есть ли в таком красивом салоне примерочные???", – написал певец на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Видимо, хотел перед покупкой удостоверится, что средство защиты растянется на всю его мощную длину."Коллекция #Осень2019 Уже в продаже! На вкус и цвет", "Более интересней будет, есть ли возможность поменять товар или вернуть деньги,если товар не подошёл или оказался бракованным", "И манекенов на входе не хватает. С товаром...","Жаль мой пятилетний сын читать умеет, едем в Москву, надо аккуратнее ходить по городу, иначе будет слишком много вопросов... ", – комментируют увиденное люди. Хотя, наверное, как натягивает "нужный товар" известный певец, многие бы с интересом взглянули, очевидно...21 Окт 2019 в 12:59 PDTНапомним, что амый первый презерватив был изобретен и использован царем Миносом (3000 до н.э.). Его жена Пасифая разгневалась из-за обилия супружеских измен и наслала на него проклятье, в силу которого сперма царя Миноса превращалась в ядовитых змей и убивала любовниц. Он решил использовать для защиты мочевой пузырь козла. А китайцы решили использовать в качестве контрацептива кишки ягнят и чехлы из просмоленной шелковой бумаги. В России презервативы впервые стало производить Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры", основанное в Санкт-Петербурге в 1859 году.Советские презервативы носили название "резиновое изделие номер 2". Под номером один значился противогаз