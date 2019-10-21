Хакеры похитили базу 20 миллионов аккаунтов социальной сети Инстаграм и выставили на продажу. В открытом доступе оказались личные данные пользователей: имя и фамилия, номер телефона и ..

Хакеры похитили базу 20 миллионов аккаунтов социальной сети "Инстаграм" и выставили на продажу. В открытом доступе оказались личные данные пользователей: имя и фамилия, номер телефона и электронная почта, уточняет издание "Известия".Основатель компании Device Lock, занимающейся созданием программ для защиты организаций от утечек информации,Ашот Оганесянпредположил, что база может принадлежать индийской маркетинговой компании, которая оставила в открытом доступе свой "сервер с 49 миллионами строк". Злоумышленники скопировали эти данные и разместили на DarkNet, передает телеканал "".