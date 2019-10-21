Президент Белоруссии Александо Лукашенко поплатился за длинный язык и бурный темперамент. В Минске надеялись на новый кредит от Москвы, но оказывать финансовую поддержку заигрывающему с Западом дорогому Александру Григорьевичу и его политическому режиму в Кремле желающих все меньше.

Президент Белоруссии Александо Лукашенко поплатился за длинный язык и бурный темперамент. В Минске надеялись на новый кредит от Москвы, но оказывать финансовую поддержку заигрывающему с Западом "дорогому Александру Григорьевичу" и его политическому режиму в Кремле желающих все меньше.Белоруссия – один из крупнейших должников России. На июль текущего года режим Лукашенко задолжал Москве более 7,5 миллиарда долларов. Это одна восьмая часть всего бюджета соседней республики.Демонстративно заигрывая с Западом, Минск, тем не менее, не стесняется выпрашивать у Москвы новые кредиты. В течение месяцев стороны вели переговоры о выделении 600 миллиардов рублей.Лукашенко, видимо, рассчитывал, что как и раньше, проблем с этим не возникнет. В конце концов, все четверть века его пребывания во власти Россия разными путями спонсировала белорусскую экономику, предоставляя дешевые кредиты, рынок сбыта и прочие преференции.Но в этот раз Москва включила прагматизм. Выделение Белоруссии 600 миллиардов рублей будет зависеть от шагов республики в направлении интеграции с Россией, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Слова руководителя финансового ведомства прозвучали после очередной порции скандальных заявлений темпераментного белорусского лидера. Выступая перед студентами и преподавателями Академии управления в Минске, отметился крайне странным пассажем: дескать, Россия создала Евразийский экономический союз из-за ревности к Союзному государству. А теперь, пожаловался Батька, Москва чинит препятствия белорусским товарам.В Москве к заскокам эмоционального уже привыкли, но все равно удивились. "Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка Евразийского союза", – цитирует источник в российском правительстве.Пашинян и Путин что-то оживлённо обсуждают после заседания Высшего евразийского экономического совета в Ереване. Лукашенко, кажется, тоже хотел бы— RT на русском (@RT_russian)