INOI kPhone – детский смартфон с обучающими приложениями, развивающими играми и функцией родительского контроля. Получить вы сможете его совершенно бесплатно благодаря Дни.ру.

INOI kPhone – детский смартфон с обучающими приложениями, развивающими играми и функцией родительского контроля. Получить вы сможете его совершенно бесплатно благодаря "Дни.ру".Новый удивительный гаджет позволит вам слушать звуки вокруг ребенка и понимать, чем он занимается, а также следить за уровнем заряда батареи в его телефоне.Если после уроков ребенок забудет включить звук, вы сможете дозвониться до него, отправив громкий сигнал вызова.Функция родительского контроля позволяет ограничивать время использования смартфона, дистанционно блокировать и удалять нежелательные приложения или настроить безопасный поиск в интернете или YouTube. Чтобы ребенок продолжал развиваться в свободное от учебы время, собрал для него лучшие обучающие приложения, игры книги и мультфильмыПолучить телефон очень просто. Достаточно выполнить два простых условия:подпишитесь на наш аккаунт внапишите оригинальный комментарий "Телефон должен быть мой, потому что..." и отметьте другаПубликация от (@dniru) 21 Окт 2019 в 7:00 PDTПубликация от (@dniru) 21 Окт 2019 в 7:00 PDTЧеловек, чей комментарий наберет больше всего лайков, получит уникальный гаджет. Победителя выберет 31 октября в 12 часов.