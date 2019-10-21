INOI kPhone – детский смартфон с обучающими приложениями, развивающими играми и функцией родительского контроля. Получить вы сможете его совершенно бесплатно благодаря Дни.ру.
INOI kPhone – детский смартфон с обучающими приложениями, развивающими играми и функцией родительского контроля. Получить вы сможете его совершенно бесплатно благодаря "Дни.ру".
Новый удивительный гаджет позволит вам слушать звуки вокруг ребенка и понимать, чем он занимается, а также следить за уровнем заряда батареи в его телефоне.
Если после уроков ребенок забудет включить звук, вы сможете дозвониться до него, отправив громкий сигнал вызова.
Функция родительского контроля позволяет ограничивать время использования смартфона, дистанционно блокировать и удалять нежелательные приложения или настроить безопасный поиск в интернете или YouTube. Чтобы ребенок продолжал развиваться в свободное от учебы время, собрал для него лучшие обучающие приложения, игры книги и мультфильмы
Получить телефон очень просто. Достаточно выполнить два простых условия:
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Публикация от (@dniru) 21 Окт 2019 в 7:00 PDT
Публикация от (@dniru) 21 Окт 2019 в 7:00 PDT
Человек, чей комментарий наберет больше всего лайков, получит уникальный гаджет. Победителя выберет 31 октября в 12 часов.