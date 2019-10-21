Турецкий лидер Тайип Эрдоган и британский премьер Борис Джонсон обсудили реализацию соглашения о прекращении огня на севере Сирии. Кроме того, разговор коснулся и двусторонних отношений.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган и британский премьер Борис Джонсон по телефону обсудили реализацию соглашения о прекращении огня на севере Сирии. Кроме того, разговор коснулся и двусторонних отношений.О приостановке на 120 часов военной операции "Источник мира", начатой Анкарой для создания буферной зоны, стало известно в четверг. Сейчас в Турции внимательно следят за выходом курдов из безопасной зоны с одновременной сдачей тяжелого вооружения и оборонительных укреплений.Вместе с этим Эрдоган выступил в Ризе и объявил о ликвидации "756 террористов". Он пригрозил увеличить это число, если США не выполнят свои обязательства по отводу курдских сил, потому что есть цель – взять под контроль зону безопасности.9 октября Анкара заявила о начале военной операции "Источник мира". Мировое сообщество осудило операцию, посчитав ее агрессией, передает РИА Новости. 13 октября глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Сирии тысячи американских солдат. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке боевых действий, Турция согласилась дать возможность курдским отрядам из "Сил демократической Сирии" покинуть район пограничной зоны безопасности.