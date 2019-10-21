Первая серия многосерийного фильма Екатерина. Самозванцы, которую телеканал Россия выложил в интернет до эфира, за двое суток уже набрала более 3 миллионов просмотров. Уникальна высокая вовлеченность аудитории: зрители активно обсуждают и охотно ставят лайки.

Первая серия многосерийного фильма "Екатерина. Самозванцы", которую телеканал "Россия" выложил в интернет до эфира, за двое суток уже набрала более 3 миллионов просмотров. Уникальна высокая вовлеченность аудитории: зрители активно обсуждают фильм и охотно ставят лайки.Первые две серии сериала "Екатерина. Самозванцы" выйдут на канале "Россия" уже в понедельник 21 октября в 21.00.За два дня до официальной российской премьеры канал "Россия 1" пошел на беспрецедентный шаг: первая серия нового сезона была выложена для бесплатного просмотра на сайте телеканала, в YouTube и в соцсетях."Екатерина. Самозванцы"- это новый эпизод исторической саги об императрице Екатерине Великой. Первые два сезона вошли в топ-3 сериалов отечественного телевидения. Сериал — призер премий ТЭФИ и "Золотой орел", продан в более чем 100 стран и переведён на 20 языков.