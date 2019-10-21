Президент Белоруссии Александр Лукашенко привык существовать в комфортных условиях российской помощи. Москва за последние четверть века разными путями спонсировала экономику соседней страны. Но спокойной жизни белорусского лидера скоро придет конец. Эксперты предупреждают: запас прочности у экономической модели страны подходит к концу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привык существовать в комфортных условиях российской помощи. Москва за последние четверть века разными путями спонсировала экономику соседней страны. Но спокойной жизни белорусского лидера скоро придет конец. Эксперты предупреждают: запас прочности у экономической модели страны подходит к концу.Москва и Минск продолжают переговоры о выделении кредита в600 миллиардов рублей. Без этих денег экономике Лукашенко придется несладко,уверен бывший глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич.В отсутствие займа запас прочности белорусской экономики -год, полагает финансист. Несмотря на трудности, Москва выдаст Минску кредит,полагает Богданкевич. "Предварительно попугает, пошумит – не первый раз,мы уже привыкли к тому", – сказал эксперт в беседе с "Белорусскойправдой".Но за красивые глаза Россия кредит Лукашенко не даст, уверенБогданкевич. "Цена – потеря суверенитета", – предупредил он.Отвечать за экономическую политику главы государствапридется всем белорусам, отметил Богданкевич. "Раз мы держим такогопрезидента и поддерживаем его политику – а чего другого ожидать?" -добавил бывший глава Нацбанка республики.В настоящее время вопрос о выделении Минску 600 миллиардоврублей повис в воздухе. Москва поставила условие: получение займабудет зависеть от интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этомзаявил глава российского Минфина Антон Силуанов.Планируется, что в декабре иВладимир Путин подпишут дорожную карту по интеграции. Планируется, что черезнесколько лет Россия и Белоруссия создадут единое правовое и таможенноепространство, будут проводить единую социально-экономическую политику. Многиеэксперты заговорили о конфедерации‑: по их мнению, уровень объединения Москвы иМинска будет выше, чем в Евросоюзе.Цитата..."Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить"- Президент Белоруссии А.Лукашенко— ✗นтթыйЁж (@slyhedge)