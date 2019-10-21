Президент Белоруссии Александр Лукашенко привык существовать в комфортных условиях российской помощи. Москва за последние четверть века разными путями спонсировала экономику соседней страны. Но спокойной жизни белорусского лидера скоро придет конец. Эксперты предупреждают: запас прочности у экономической модели страны подходит к концу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привык существовать в комфортных условиях российской помощи. Москва за последние четверть века разными путями спонсировала экономику соседней страны. Но спокойной жизни белорусского лидера скоро придет конец. Эксперты предупреждают: запас прочности у экономической модели страны подходит к концу.
Москва и Минск продолжают переговоры о выделении кредита в
600 миллиардов рублей. Без этих денег экономике Лукашенко придется несладко,
уверен бывший глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич.
В отсутствие займа запас прочности белорусской экономики -
год, полагает финансист. Несмотря на трудности, Москва выдаст Минску кредит,
полагает Богданкевич. "Предварительно попугает, пошумит – не первый раз,
мы уже привыкли к тому", – сказал эксперт в беседе с "Белорусской
правдой".
Но за красивые глаза Россия кредит Лукашенко не даст, уверен
Богданкевич. "Цена – потеря суверенитета", – предупредил он.
Отвечать за экономическую политику главы государства
придется всем белорусам, отметил Богданкевич. "Раз мы держим такого
президента и поддерживаем его политику – а чего другого ожидать?" -
добавил бывший глава Нацбанка республики.
В настоящее время вопрос о выделении Минску 600 миллиардов
рублей повис в воздухе. Москва поставила условие: получение займа
будет зависеть от интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этом
заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Планируется, что в декабре и
Владимир Путин подпишут дорожную карту по интеграции. Планируется, что через
несколько лет Россия и Белоруссия создадут единое правовое и таможенное
пространство, будут проводить единую социально-экономическую политику. Многие
эксперты заговорили о конфедерации‑: по их мнению, уровень объединения Москвы и
Минска будет выше, чем в Евросоюзе.
Цитата...
"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить"
- Президент Белоруссии А.Лукашенко
— ✗นтթыйЁж (@slyhedge)