Британский теннисист Энди Маррей стал чемпионом турнира в бельгийском Антверпене с призовым фондом свыше 635 тысяч евро. Эта победа стала для него первой после того, как он принял решение вернуться в профессиональный теннис.

Британский теннисист Энди Маррей стал чемпионом турнира в бельгийском Антверпене с призовым фондом свыше 635 тысяч евро. Эта победа стала для него первой после того, как он принял решение вернуться в профессиональный теннис.В финальном поединке британец добился победы над швейцарцем Станисласом Вавринкой, имевшим на турнире четвертый номер посева. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу Маррея. Матч продолжался 2 часа 28 минут.В январе 2019 года британский теннисист объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра, боль в котором не позволяла ему полноценно выступать. Однако позже ему была проведена операция, после которой болезненные ощущения ушли. Спустя два месяца он объявил о возвращении на корт.Всего в карьере Маррея, по ходу своей карьеры становившегося первой ракеткой мира, 46 титулов ATP.