Пока Путин налаживал связи и вел созидательный процесс на Ближнем Востоке, Трамп в Америке вяз в скандалах на выживание. Похоже, сейчас в Америке нет темы, которая бы не могла быть повернута против Трампа.

Пока Путин налаживал связи и вел созидательный процесс на Ближнем Востоке, Трамп в Америке вяз в скандалах на выживание. Похоже, сейчас в Америке нет темы, которая бы не могла быть повернута против Трампа.И по-плохому, и по-хорошему — как только ни просили Трампа покинуть помещение Белого дома за неполных три года президентства, но впервые вот так — открыто — ему за отставку предлагают отступные: "Господин президент, вы любите деньги, а мы ненавидим вас. Возьмите наши деньги! Вы наконец-то станете миллиардером, а то вы им только притворяетесь всегда. Многие согласятся сдать деньги, лишь бы вы ушли: Опра, Шер, Мадонна, Гага, Джей Зи".Мнения голливудского профсоюза и вашингтонской элиты Трампа не волнуют. Он едет в народ. В Техас. "Еще 4 года!" — настаивает стадион. Трамп одобрительно аплодирует. Его предвыборные речи сейчас — это контратаки демократов, затеявших против президента импичмент. Отвечая, Трамп и не думает подбирать слова."Сумасшедшая Нэнси, она же просто ненормальная! А хитрюга Шиф, как насчет этого парня? Байден отвечал за украинскую политику, а его сын, безо всякого опыта в энергетике, которого погнали с флота, как собаку, получал от украинской компании огромные деньги. Знаете, как это называется? Это расплата, ребята", — заявил Трамп.Байден-старший действительно дорого заплатил за скандал с трудоустроенным в Киеве сыном. От него отвернулись 20% сторонников, он уже не явный лидер демократов в предвыборной гонке. На последних дебатах смотрелся бледно, как ни тянули его ведущие. Они почти не давали слова Тулси Габбард — конгрессвумен от Гавайев говорила меньше всех. Еще бы, белая ворона в ястребиной стае."В качестве президента я прекращу эти войны по смене режимов, мы прекратим поддерживать террористов вроде "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии, которые являются наземными войсками, чтобы сменить режим", — сказала Тулси Габбард.И началось. Хилари Клинтон набросилась на инакомыслящую — мгновенно записала Габбард в агенты Кремля: "Она — любимый кандидат русских. У них есть много сайтов и ботов и других способов поддерживать ее".Габбард в ответ назвала Клинтон олицетворением коррупции и разжигательницей войн, пригласила ее вступить в гонку. Трамп тоже отписался: "Хиллари назвала Тулси Габбард "фавориткой России". Как все слышали, меня также называли большим любителем России. Действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди. Хиллари сошла с ума!"При этом Трамп подталкивает Клинтон снова — уже в третий раз — ввязаться в борьбу за Белый дом. Тем более что демократам сейчас явно не хватает тяжеловеса.Авантюрой решение не выглядит. В истории США есть пример, когда кандидат со второго раза попадал в Овальный кабинет. Никсон. В 1960-м он проиграл Кеннеди всего ничего – 0,2%. В 1968-м выдвинулся снова и победил. Кстати, Никсону тогда тоже объявляли импичмент. Неудивительно, что с событиями 50-летней давности американцы сегодня проводят много параллелей.Почти два года в прямом эфире — улицы пустели на трансляциях из Капитолия. 85% жителей Соединенных Штатов следили за процессом на фоне Уотергейтского скандала.Импичмент Никсона — как реалити-шоу. Процесс против Трампа максимально закрыт. Свидетелей допрашивают без посторонних, в залы не то что людей с улицы – конгрессменов-республиканцев демократы не пускают на слушания. А там все больше про Украину. Теперь 40 конгрессменов просят разобраться с батальоном "Азов" (запрещен в РФ). Коллективное письмо госсекретарю с требованием включить националистический батальон в реестр террористических организаций. "Азов годами вербует и тренирует американских граждан, согласно данным ФБР. Есть прямая связь между деятельностью "Азова" и террористическими актами на территории США", — говорится в письме.На другую войну — сирийскую — с Капитолийского холма смотрят уже под другим углом. Решения Трампа убрать войска с севера Арабской Республики не понимают и не принимают некоторые сподвижники президента."Трамп совершает самую большую ошибку своего президентства, полагая, что курды сегодня находятся в лучшем положении, чем вчера. Это невероятно! Это просто несправедливо, опасно и позорно, что мы отказались от курдов", — уверена Линдси Грэм, конгрессмен от республиканцев."План — выйти из бесконечных войн, вернуть назад наших солдат, больше не быть полицейскими агентами по всему миру. Если вы посмотрите на другие страны — Россию, Китай — у них нет стран на попечении. У нас есть — около 90 стран в той или иной форме. Мы в 90 странах по всему миру присутствуем. И, честно, многие из этих стран не уважают то, что мы делаем, они не любят нас", — заявил Трамп.Вытащить американцев из бесконечных войн — одно из предвыборных обещаний Трампа. Вспомнил он и про Конституцию. Накануне под давлением демократов президент-миллиардер все-таки отказался от идеи проводить саммит "большой семерки" на своем курорте в Майами. Гостей, вероятно, разместят в Кемп-Дэвиде, чтобы и госбюджет подзаработал.