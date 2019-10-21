Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала комедийный номер студии Квартал 95, посвященный поджогу ее дома. Досталось за неоднозначный юмор и президенту страны Владимиру Зеленскому.

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала комедийный номер студии "Квартал 95", посвященный поджогу ее дома. Досталось за неоднозначный юмор и президенту страны Владимиру Зеленскому.В новом выпуске "Вечернего квартала" юмористы студии "Квартал 95" показали зрителям шуточную песню, посвященную поджогу дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По сюжету произведения, особняк занялся пламенем от стыда, и пока его владелица заливалась слезами в Лондоне, простые люди собрались "на помощь" – подливать в пламя керосин и жарить на углях шашлык."Это стыд! Насмехаться над людских горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе", – цитирует издание "Обозреватель" саму Валерию Гонтареву. Отдельно ее возмутил тот факт, что в номере участвовали не только бывшие коллеги Владимира Зеленского по сцене, но и Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки. "На счет цинизма "95 Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", – подчеркнула экс-глава Нацбанка.Досталось за юмор спорного содержания и самому Владимиру Зеленскому.Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголкоприпомнил более ранние сообщения СМИ, в которых говорилось, что президент Украины до сих пор вычитывает шутки своих бывших коллег. Таким образом, пришел он к выводу, политик одобрил высмеивание поджога дома экс-чиновницы.Присоединились к возмущенному хору и простые пользователи Сети. Заметная часть украинского общества, как оказалось, весьма болезненно воспринимает юмор, если он направлен не на их политических оппонентов.Материал дополняется.