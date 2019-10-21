Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала комедийный номер студии Квартал 95, посвященный поджогу ее дома. Досталось за неоднозначный юмор и президенту страны Владимиру Зеленскому.
Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прокомментировала комедийный номер студии "Квартал 95", посвященный поджогу ее дома. Досталось за неоднозначный юмор и президенту страны Владимиру Зеленскому.
В новом выпуске "Вечернего квартала" юмористы студии "Квартал 95" показали зрителям шуточную песню, посвященную поджогу дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. По сюжету произведения, особняк занялся пламенем от стыда, и пока его владелица заливалась слезами в Лондоне, простые люди собрались "на помощь" – подливать в пламя керосин и жарить на углях шашлык.
"Это стыд! Насмехаться над людских горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе", – цитирует издание "Обозреватель" саму Валерию Гонтареву. Отдельно ее возмутил тот факт, что в номере участвовали не только бывшие коллеги Владимира Зеленского по сцене, но и Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Веревки. "На счет цинизма "95 Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", – подчеркнула экс-глава Нацбанка.
Досталось за юмор спорного содержания и самому Владимиру Зеленскому.
Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко
припомнил более ранние сообщения СМИ, в которых говорилось, что президент Украины до сих пор вычитывает шутки своих бывших коллег. Таким образом, пришел он к выводу, политик одобрил высмеивание поджога дома экс-чиновницы.
Присоединились к возмущенному хору и простые пользователи Сети. Заметная часть украинского общества, как оказалось, весьма болезненно воспринимает юмор, если он направлен не на их политических оппонентов.
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