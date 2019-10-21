На днях Московский суд зарегистрировал заявление тренера по сквошу Дмитрия Иванова о расторжении брака. Спортсмен разводится с певицей Лолитой Милявской. В студии программы Пусть говорят на Первом канале друг вокалистки музыкант Аркадий Укупник рассказал, почему, по его мнению, этот брак рухнул.

На днях Московский суд зарегистрировал заявление тренера посквошу Дмитрия Иванова о расторжении брака. Спортсмен разводится с певицей ЛолитойМилявской. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале друг вокалисткимузыкант Аркадий Укупник рассказал, почему, по его мнению, этот брак рухнул.Укупник сообщил, что знал Иванова еще до того, как тотженился на Милявской. В то время Дмитрий жил с богатой дамой, которая былазначительно старше. Аркадий часто сталкивался с ними в общей компании. Ужетогда было ясно, что Дмитрий альфонс."Я опечален этой ситуацией и расстроен, сбылись мои самыехудшие опасения. Хотя, они сбылись через девять лет. И ничего не предвещало. Носейчас, когда я отматываю пленочку назад, то я могу сказать, что этого молодогочеловека я знал до того, как он познакомился с Лолитой. Он находился вотношениях со взрослой женщиной, обеспеченной и долго с ней находился, тогдаэто было похоже на мезальянс", – вспомнил музыкант.Укупник отметил, что Милявскую от брака с Ивановым неотговаривал. Первое время разница в возрасте и социальном статусе между влюбленнымиАркадия смущала, однако со временем певец привык к паре. Аркадийотметил, что на Дмитрия в какой-то момент начал смотреть "через призму любви" Лолиты."Ничего другого, оказывается, ждать нельзя, чудес не бывает", – высказался омезальянсе Аркадий Укупник в сегодняшнем выпуске ток-шоу20 Окт 2019 в 3:05 PDTМузыкант отметил, что последние два-три года Милявская быланесчастлива рядом с Ивановым. Видимо, артистка чувствовала, что у супругапоявилась другая."Мы пересекались редко, на каких-то гастролях, но еевнутреннее состояние, на мой взгляд, было ужасное. Сначала это был мезальянс,потом это перешло в отношения альфонса и его сожительницы. Сейчас это видно,что человек, сам его жизненный путь и то, что сейчас произошло, показывает, чтоэто был с его стороны практически фиктивный брак. Он ее использовал, однозначно",– сказал о Дмитрии Аркадий в эфире ток-шоу .Укупник добавил, что, избавившись от мужа, Милявская сталавыглядеть и чувствовать себя лучше. Певец считает, что Лолита теряла силы рядомс мужем-альфонсом.