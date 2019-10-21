Тринадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Туле, где Арсенал принимал новичка премьер-лиги Сочи. Встреча завершилась вничью 1:1, причем вратарь гостей Сослан Джанаев отразил два пенальти.

Тринадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Туле, где "Арсенал" принимал новичка премьер-лиги "Сочи". Встреча завершилась вничью 1:1, причем вратарь гостей Сослан Джанаев отразил два пенальти.Едва ли не первая атака южан принесла им успех. Андрей Мостовой после передачи Антона Заболотного поразил ворота "Арсенала" на 6 минуте. Хозяева, в рядах которых выделялся одолженный у "Спартака" Александр Ломовицкий, перехватили преимущество и стали создавать у ворот гостей опасные моменты.На 26 минуте защитник "Сочи" Федор Кудряшов зацепил в своей штрафной Ломовицкого. Пенальти вызвался бить Евгений Луценко, но Джанаев во втором матче подряд отбил 11-метровый. Но до перерыва Ломовицкий заработал еще один пенальти, который сам же и реализовал.Во втором тайме в ворота "Сочи" был назначен третий 11-метровый. Ломовицкий снова подошел к мячу, но на этот раз не смог переиграть Джанаева. Вскоре гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку увидел Кудряшов. Туляки продолжали натиск, несколько раз были близки к успеху, но "Сочи" выстоял. Превосходно сыграл Джанаев.Матч завершился вничью 1:1. "Арсенал" набрал 15 очков и занимает 10 место. "Сочи" с 13 очками на 13 позиции.