Российская футболистка испанской Севильи Надежда Карпова помогла своему клубу добиться разгромной победы над Эспаньолом в матче чемпионата Испании среди женщин. Россиянка оформила дубль, а один из ее голов получился по-настоящему эффектным.

Российская футболистка испанской "Севильи" Надежда Карпова помогла своему клубу добиться разгромной победы над "Эспаньолом" в матче чемпионата Испании среди женщин. Россиянка оформила дубль, а один из ее голов получился по-настоящему эффектным.Карпова начала матч на скамейке запасных. На поле она вышла на 73-й минуте при счете 2:0 в пользу ее команды, а уже спустя три минуты она праздновала свой первый гол в ворота соперника. После прострела своей одноклубницы футболистка из России пяткой переправила мяч, который по замысловатой траектории заскакал в ворота "Эспаньола".Si no habéis visto el gol de Karpova