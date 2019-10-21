Российский хоккеист клуба Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин стал автором одного гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Ванкувер Кэнакс. Однако его шайба не спасла рейнджеров от поражения. Итоговый счет 2:3 в пользу канадцев.

Российский хоккеист клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором одного гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Ванкувер Кэнакс". Однако его шайба не спасла "рейнджеров" от поражения. Итоговый счет 2:3 в пользу "канадцев".Хоккеисты "Ванкувера" еще в первом периоде трижды поразили ворота нью-йоркцев, чем сделали себе комфортный задел. Голы на счету Бо Хорвата, Брока Безера и Джея Бигла.Однако во второй половине встречи "джерс" усилиями Йеспера Фаста и того же Панарина до минимума сократили свое отставание в счете, но сравнять его так и не смогли."Рейнджерс" после поражения остались с четырьмя очками в турнирной таблице, занимая 15-е место в Восточной конференции НХЛ. "Ванкувер" же с десятью баллами располагается на пятой позиции Запада.