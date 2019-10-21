Американская супермодель Кайя Гербер поделилась с поклонниками в Инстаграм селфи топлес. Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками.
Американская супермодель Кайя Гербер поделилась с поклонниками в "Инстаграм" селфи топлес. Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками.
В кадре девушка позирует напротив зеркала. При этом на ее теле совсем нет одежды. Шею Кайя Гербер украшают несколько золотых цепочек.
Большинство фолловеров пришли в восторг от внешнего вида наследницы знаменитой супермодели. Однако нашлись и те, кто был шокирован откровенностью дочери Синди Кроуфорд. А хейтеры нашли у девушки недостатки. "Твой телефон по размерам как половина твоего тела", "Кажется, что ты высветлила себе волосы", "Выглядишь так, будто тебе максимум десять лет", – прокомментировали злопыхатели пост модели.
Напомним, в сентябре дочь случайно оголила грудь на подиуме во время недели моды в Париже. Неловкий инцидент произошел во время показа коллекции прет-а-порте весна-лето 2020 итальянского модного дома Valentino.
20 Окт 2019 в 2:20 PDT