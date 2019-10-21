Американская супермодель Кайя Гербер поделилась с поклонниками в Инстаграм селфи топлес. Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками.

Американская супермодель Кайя Гербер поделилась с поклонниками в "Инстаграм" селфи топлес. Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками.В кадре девушка позирует напротив зеркала. При этом на ее теле совсем нет одежды. Шею Кайя Гербер украшают несколько золотых цепочек.Большинство фолловеров пришли в восторг от внешнего вида наследницы знаменитой супермодели. Однако нашлись и те, кто был шокирован откровенностью дочери Синди Кроуфорд. А хейтеры нашли у девушки недостатки. "Твой телефон по размерам как половина твоего тела", "Кажется, что ты высветлила себе волосы", "Выглядишь так, будто тебе максимум десять лет", – прокомментировали злопыхатели пост модели.Напомним, в сентябре дочь случайно оголила грудь на подиуме во время недели моды в Париже. Неловкий инцидент произошел во время показа коллекции прет-а-порте весна-лето 2020 итальянского модного дома Valentino.20 Окт 2019 в 2:20 PDT