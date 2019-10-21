США могут развернуть вооружение, ранее запрещенное Договором о ракетах средней и меньшей дальности, для нагнетания напряженности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме в Китае. По его словам, такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений.

США могут развернуть вооружение, ранее запрещенное Договором о ракетах средней и меньшей дальности, для нагнетания напряженности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме в Китае. По его словам, такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений и повысит вероятность возникновения инцидентов.Сяншаньский форум по безопасности проходит в девятый раз. В столицу Поднебесной приглашены представители 68 государств — политики, руководители оборонных ведомств, главы международных организаций, а также ведущие эксперты не только из соседних с Китаем стран, но и государств Африки, Латинской Америки и Европы.Для полутора тысяч участников это площадка обмена мнениями и обсуждения ключевых проблем международной безопасности. Как отметил Сергей Шойгу, страны, которые в ущерб другим государствам продвигают свои национальные интересы, угрожают международной стабильности, выходя из соглашений о нераспространении вооружений или создавая новые блоки с не вполне внятными целями в противовес существующим структурам."Сегодня наиболее опасные тенденции в сфере международной безопасности – это вовлечение стран в гонку вооружений за счет размещения на их территории дестабилизирующих видов вооружений, милитаризация космоса, перенос борьбы в киберсферу. Понимание данных проблем и готовность их решать путем диалога – главная цель мирового сообщества и государств, перед которыми стоят эти вызовы", — подчеркнул Шойгу.Россия готова налаживать военно-техническое сотрудничество со странами, открытыми к диалогу. Партнерство с Сербией — яркий тому пример. Надежную основу для сотрудничества дает взаимодействие, построенное на тесных исторических связях"Наше военно-техническое сотрудничество развивается активно, это было продемонстрировано во время парада в ознаменование 75-й годовщины освобождения Белграда", — отметил Шойгу.На полях форума прошел ряд двухсторонних встреч с представителями иностранных государств. Значительное внимание уделялось обсуждению мер по противодействию терроризму. И как заявил Сергей Шойгу, Россия готова делиться с другими государствами своим опытом борьбы с боевиками и радикалами, чтобы помочь преодолеть угрозы, которые мешают планомерному развитию не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира.