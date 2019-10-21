Президент США Дональд Трамп инициировал выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего стал своего рода символом агрессивной политики Вашингтона в этой сфере. Однако на самом деле глава Белого дома лишь возглавил процесс, который зрел уже давно.

Президент США Дональд Трамп инициировал выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего стал своего рода символом агрессивной политики Вашингтона в этой сфере. Однако на самом деле глава Белого дома лишь возглавил процесс, который зрел уже давно.Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности, назвал реальную причину выхода США из ДРСМД. Он отметил, что это было сделано в качестве попытки сдержать Россию и Китай. Однако за решениями американского истеблишмента и Дональда Трампа стоит не только это, уверены эксперты."Этих причин, на самом деле, несколько. Первая – то, что у американских политиков есть идея-фикс: изменить стратегический баланс сил между США и Россией в пользу США", – цитирует ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина.Вторая причина, по его словам, кроется в попытке американских политиков сделать Европу заложницей своих отношений с Россией, разместив на ее территории свои ракеты. "Американцы будут шантажировать европейцев риском развязывания широкомасштабной войны между США и Россией на территории Европы", – отметил эксперт.Материал дополняется.