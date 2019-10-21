Бывшая прима Большого театра прокомментировала слухи о своем романе с дрессировщиком Эдгардом Запашным. 43-летняя Анастасия Волочкова отрицает интрижку со звездой цирка.

Бывшая прима Большого театра прокомментировала слухи о своемромане с дрессировщиком Эдгардом Запашным. 43-летняя Анастасия Волочкова отрицает интрижку со звездой цирка.В различных интервью прославленная танцовщица рассказывает отайном ухажере, которого она скрывает от общественности. Возлюбленный, по словамАнастасии Волочковой, молод, красив и успешен – у него свой бизнес за рубежом. Балеринадаже намекала на скорую свадьбу, якобы уже в этом, 2019 году, она станетзаконной супругой избранника.Между тем, год подходит к концу, а Волочкова все еще незамужем. Более того, не так давно журналисты застали Анастасию за поцелуем с 43-летнимдрессировщиком Эдгардом Запашным. Пошли слухи, что именно с ним у танцовщицыроман. Мол, балерина скрывает эту связь, так как у Запашного есть гражданскаясупруга, которая недавно подарила ему сына.Представители прессы решили узнать, в каких отношениях балеринанаходится с дрессировщиком. Журналисты попросили прокомментировать сплетни самуАнастасию.19 Окт 2019 в 4:56 PDT"От Эдгарда Запашногоисходит сексуальная энергия. Там что, был поцелуй, как у Собчак с мужем насвадьбе? Я человек эмоциональный, дружелюбный. Мы познакомилась с Эдгардомбольше десяти лет назад. Он мне помогал по жизни. У меня есть любимый человек,с которым я живу уже больше года. Мы просыпаемся в одной постели. Никакогоромана с Запашным у меня нет. Давайте я сейчас вас поцелую. И сразу скажут, чтоу нас роман", – заявила .Балерина подчеркнула, что многие ей завидуют. "Я красивая,худая, стройная. Бог дал мне красоту. Просто ее поддерживать нужно", – добавилатанцовщица.По словам , к уколам "красоты" она никогда не прибегала, звезда ратует за натуральность. "Чем меньшевмешиваешься в свой организм, тем лучше", – рассудила балерина в эфире ток-шоу"Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.