Бывшая прима Большого театра прокомментировала слухи о своем
романе с дрессировщиком Эдгардом Запашным. 43-летняя Анастасия Волочкова отрицает интрижку со звездой цирка.
Бывшая прима Большого театра прокомментировала слухи о своем
романе с дрессировщиком Эдгардом Запашным. 43-летняя Анастасия Волочкова отрицает интрижку со звездой цирка.
В различных интервью прославленная танцовщица рассказывает о
тайном ухажере, которого она скрывает от общественности. Возлюбленный, по словам
Анастасии Волочковой, молод, красив и успешен – у него свой бизнес за рубежом. Балерина
даже намекала на скорую свадьбу, якобы уже в этом, 2019 году, она станет
законной супругой избранника.
Между тем, год подходит к концу, а Волочкова все еще не
замужем. Более того, не так давно журналисты застали Анастасию за поцелуем с 43-летним
дрессировщиком Эдгардом Запашным. Пошли слухи, что именно с ним у танцовщицы
роман. Мол, балерина скрывает эту связь, так как у Запашного есть гражданская
супруга, которая недавно подарила ему сына.
Представители прессы решили узнать, в каких отношениях балерина
находится с дрессировщиком. Журналисты попросили прокомментировать сплетни саму
Анастасию.
19 Окт 2019 в 4:56 PDT
"От Эдгарда Запашного
исходит сексуальная энергия. Там что, был поцелуй, как у Собчак с мужем на
свадьбе? Я человек эмоциональный, дружелюбный. Мы познакомилась с Эдгардом
больше десяти лет назад. Он мне помогал по жизни. У меня есть любимый человек,
с которым я живу уже больше года. Мы просыпаемся в одной постели. Никакого
романа с Запашным у меня нет. Давайте я сейчас вас поцелую. И сразу скажут, что
у нас роман", – заявила .
Балерина подчеркнула, что многие ей завидуют. "Я красивая,
худая, стройная. Бог дал мне красоту. Просто ее поддерживать нужно", – добавила
танцовщица.
По словам , к уколам "красоты" она никогда не прибегала, звезда ратует за натуральность. "Чем меньше
вмешиваешься в свой организм, тем лучше", – рассудила балерина в эфире ток-шоу
"Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.