В Москве обокрали известного режиссера Рустама Хамдамова. Из квартиры деятеля кино вынесли шкатулку с драгоценностями. Сумма ущерба составила не менее 300 тысяч рублей, сообщает агентство ..

В Москве обокрали известного режиссера Рустама Хамдамова. Из квартиры деятеля кино вынесли шкатулку с драгоценностями. Сумма ущерба составила не менее 300 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва".Режиссер рассказал полицейским, что накануне к нему приходил в гости знакомый. После его визита из квартиры пропали часы, золотое кольцо с рубинами и брошь с камнями. По факту случившегося полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства инцидента, передает "".