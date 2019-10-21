Режиссер Роман Каримов заявил, что участник Квартета И Леонид Барац увел у него девушку Татьяну. По его словам, актер был хорошо знаком с ним и его возлюбленной, а, значит, умышленно совершил ..

Режиссер Роман Каримов заявил, что участник "Квартета И" Леонид Барац увел у него девушку Татьяну. По его словам, актер был хорошо знаком с ним и его возлюбленной, а, значит, умышленно совершил такой подлый поступок.О неприятной ситуации режиссер рассказал на странице в Facebook. "Он был в курсе, что мы встречаемся. Девушка моментально выгнана поганой метлой. Но что делать с ним?", – приводит слова Романа Каримова .Спустя время режиссер удалил публикацию. Пока неизвестно, как он решил поступить с основателем "Квартета И". В комментариях друзья посоветовали Роману Каримову полностью прекратить общение с актером, передает "".