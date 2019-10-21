К сожженному накануне утром двухэтажному жилому дому в городе Ростове Ярославской области, где погибли пятеро детей и двое взрослых, горожане весь день несут игрушки и цветы.

К сожженному накануне утром двухэтажному жилому дому в городе Ростове Ярославской области, где погибли пятеро детей и двое взрослых, горожане весь день несут игрушки и цветы. Об этом во "ВКонтакте" сообщил глава Ростовского муниципального района Сергей Шокин. По его словам, общая задача после этой страшной трагедии — сплотиться и максимально поддержать всех пострадавших.На понедельник, 21 октября, власти встретятся с людьми, потерявшими в пожаре все, чтобы определить, кому чем помочь и как сделать это в максимально сжатые сроки, чтобы люди не остались наедине со своим горем.По словам начальника управления по связям со СМИ администрации Ростовского района Любови Отрывиной, горожане помогают погорельцам в пункте временного размещения вещами, школьными принадлежностями и даже продуктами. Местная инициативная группа "Дари добро" уже собрала в помощь погорельцам больше 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.Ранее Следственный комитет обнародовал кадры допроса задержанного мужчины 1982 года рождения, подозреваемого в совершении поджога жилого дома в Ростове. Тот рассказал следователям об обстоятельствах совершенного им преступления и признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения.