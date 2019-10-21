После того, как стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, но из-за недостатка официальной информации, СМИ тиражируют подчас старые, но малоизвестные данные о звезде комедийного сериала Моя прекрасная няня. Так, репортеры вспомнили, что артистка очень дружна с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

После того, как стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, но из-за недостатка официальной информации, СМИ тиражируют подчас старые, но малоизвестные данные о звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Так, репортеры вспомнили, что артистка очень дружна с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.Мало кто знает, что Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский не раз снимались вместе. К примеру, оба сыграли в фильме "Служебный роман. Наше время". А еще в 2013 году приняли участие в съемках развлекательной передачи "Вечерний Киев". Интересно, что тогда Анастасия Заворотнюк появилась на шоу в сопровождении юной дочери Анны. Тогда восхищенный Владимир Зеленский то и дело отпускал в адрес артистки комплименты, поражаясь ее молодости и красоте.По всей видимости, актеры так сдружились, что Владимир Зеленский неоднократно бывал в гостях у Анастасии Заворотнюк, сообщает . Причем приезжал с супругой. А когда15 Окт 2019 в 3:12 PDTМатериал дополняется