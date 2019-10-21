В Интернете появился фрагмент следственного эксперимента с участием 35-летнего Михаила Туватина. Мужчину обвиняют в убийстве 9-летней Лизы из Саратова.

В Интернете появилсяфрагмент следственного эксперимента с участием 35-летнего Михаила Туватина. Мужчину обвиняют в убийстве 9-летней Лизы из Саратова.Кадры опубликовал Следственный комитет. На записи уголовник рассказывает, что он сделал с девочкой внутри гаража. Но все самые ужасные подробности ведомство приводит без звука."Проходя мимо, она сказала что-то на счет гаража. Я развернулся, зажал ей рот и завел в гараж", – поведал Туватин.Отметим, Лиза скончалась от механической асфиксии – удушения. По данным , на ее шее обнаружили борозду шириной 5-7 миллиметров, а также следы пальцев и синяки. Кроме того, удалось установить, что перед смертью у девочки не было половых связей – Михаил ее не насиловал.Напомним, 9 октября в Саратове пропала девятилетняя Лиза пропала в Саратове. Она вышла из дома в школу, но образовательном учреждении так и не появилась. Через два дня ее тело обнаружили в гаражах.В последствие Тувалин признался в преступлении. Он объяснил это тем, что девочка расскажет кому-нибудь о его незаконном проживании в заброшенном гараже. 21 октября Михаилу было предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего".