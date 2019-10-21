Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел поражение от соотечественника Кирилла Алексеенко в рамках десятого тура крупного шахматного турнира, проходящего на острове Мэн. Карякин проводил партию белыми фигурами.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерпел поражение от соотечественника Кирилла Алексеенко в рамках десятого тура крупного шахматного турнира, проходящего на острове Мэн. Карякин проводил партию белыми фигурами.Еще один шахматист из России Александр Грищук также проиграл, но уже черными фигурами, представителю Великобритании Дэвиду Хауэллу. Игравший белыми Никита Витюгов, стал единственным россиянином, добившийся успеха в партии против Александра Рахманова.В остальных партиях действующий чемпион мира норвежец норвежец Магнус Карлсен обыграл россиянина Максима Матлакова, Фабиано Каруана – испанца Давида Гихарро, а американец Хикару Накамура завершил также вничью армянину Левону Аронян.По итогам десяти туров лидером зачета является Каруана (7,5 балла). Витюгов и Алексеенко, Карлсен, Накамура, Аронян, Ван Хао, и Хауэлл имеют по семь очков.