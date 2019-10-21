Бывшая первая леди США, сама претендовавшая на должность президента и проигравшая в этой схватке Дональду Трампу, Хиллари Клинтон решила высмеять письмо своего оппонента турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу военной операции в Сирии. В итоге вышло, что политик посмеялась над Карибским кризисом, когда мир оказался на пороге ядерного апокалипсиса.

Бывшая первая леди США, сама претендовавшая на должность президента и проигравшая в этой схватке Дональду Трампу, Хиллари Клинтон решила высмеять письмо своего оппонента турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу военной операции в Сирии. В итоге вышло, что политик посмеялась над Карибским кризисом, когда мир оказался на пороге ядерного апокалипсиса.В октябре 1962 года мир, как считают эксперты, вплотную приблизился к реализации одного из сценариев конца света. США и Советский Союз были готовы обменяться ядерными ударами, что ставило под угрозу судьбу всего человечества. Эти события получили название Карибский кризис.По прошествии десятилетий в качестве повода для шуток ту угрозу атомной войны рассматривают даже американские политики. В частности, пародийное письмо Джона Кеннеди в адрес Никите Хрущеву на своей странице в "Твиттер" разместила Хиллари Клинтон. В этом послании, якобы направленном советскому лидеру в самый разгар Карибского кризиса 16 октября 1962 года, президент США в панибратской манере просит убрать ракеты с Кубы, передает .Материал дополняется.