Внук Пугачевой недавно получил степень бакалавра. Одной из первых поздравить юношу поспешила певица Катя Лель.

Внук Пугачевой недавно получил степень бакалавра. Одной из первых поздравить юношу поспешила певица Катя Лель.Артистка заметила, что несмотря на самостоятельность, Дени Байсаров старается часто летать к родственникам в Россию, т.к. скучает по ним. Кроме того, его мама Кристина Орбакайте также часто навещает свое ненаглядное чадо в Лондоне. Вероятно, благодаря поддержке родных и близких Байсаров-младший успешно закончил бакалавриат престижного ВУЗа."Дени смышленый парень – большая умница! По человеку же сразу видно, он всегда стремился к развитию и самопознанию. Я его с детства знаю, абсолютно самодостаточная личность!! Дени однозначно себя проявит и найдет свой путь", – отметила Катя Лель в интервью корреспондентам издания .Она также подчеркнула, что юноша, еще будучи совсем ребенком, отличался от своих сверстников повышенной тягой к знаниям. Скорее всего, он осознанно поступил в один из элитных институтов Англии. Отметим, что не так давно стало известно, что 21-летний сын Орбакайте закончил лондонский филиал Школы бизнеса имени Бута.Знаменитость уже выкладывала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию молодого человека. Пост она подписала так: "Поздравляю, сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты-бакалавр 🎓и уже учишься на магистратуре📖 Только вперед! Я горжусь тобой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).21 Окт 2019 в 3:50 PDTТогда юношу поздравили Игорь Николаев, Екатерина Стриженова и другие пользователи социальной сети. Многие пожелали успехов молодом человеку и отметили, что тот стал старше.Сама Катя Лель сейчас воспитывает десятилетнюю красавицу-дочку. Певица рассказала, что не может даже допустить мысль о зарубежном образовании ненаглядного чада. Знаменитость отмечает, что боится отпускать свою Эмилию в другую страну.23 Сен 2019 в 6:44 PDT