Телеведущая Елена Летучая рассказала жуткую историю о том, как уколы красоты погубили молодую россиянку. Историю она показала своим подписчикам.

Телеведущая Елена Летучая рассказала жуткую историю о том, как "уколы красоты" погубили молодую россиянку. Историю она показала своим подписчикам.Текст о случившемся женщина выложила в социальной сети "Инстаграм", прикрепив к нему фото. В кадре позирует молодая девушка. То она кормит фламинго с руки, то снимается с дипломом в мантии, улыбаясь, однако ее история не столь жизнерадостна, а скорее печальна."На фото 29-летняя Элина Бабичева. Сердце девушки остановилось 14 июля во время посещения частного косметического кабинета💉Родственники сразу заявили, что виной всему уколы красоты, которые регулярно делала женщина. Но косметолог Юлия Качан пошла в отказ, заверив, что в тот день делала пациентке только массаж лица" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Елена.Она поведала, что причиной смерти Бабичевой стал анафилактический шок, вызванный как раз уколом с ботоксом. Кроме того, телеведущая отметила, что у Калчан не было медицинского образования, а клиентов она набирала через социальные сети. Тем не менее, когда лже-медику были предъявлены обвинения, она закрыла все группы.20 Окт 2019 в 10:27 PDT""Элине всего 29 лет было. Вся жизнь была впереди. Она мечтала мамой стать, создать крепкую семью. А теперь мы к ней на кладбище ходим", – возмутились подруга погибшей Ольга Власова, – "Надеюсь, эту убийцу накажут по максимуму. Но у меня вопрос : сколько еще в Москве таких косметологов?", – передает слова близкой подруги Элины Летучая.Она призвала пользователей соцсети бороться с мошенниками. Телеведущая запустила специальный флешмоб и предложила поклонникам отмечать недобросовестных косметологов хэштегом "#летучийнадзор".