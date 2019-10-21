Модель Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленная
рэпера Тимати всего пять дней назад впервые стала мамой.
Модель Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленная
рэпера Тимати всего пять дней назад впервые стала мамой.
Вчера, 20 октября, Анастасию Решетову и ее новорожденного сына выписали из роддома. Забирал их рэпер Тимати. Нового члена семьи
встречали: мама артиста Симона, его дочь от прошлых отношений – пятилетняя Алиса,
брат Артем, а также папа и сестра Решетовой.
По словам Анастасии, первая ночь малыша дома прошла отлично.
Ребенок был спокоен. Между тем модель не стала скрывать, что чувствует усталость
и хочет спать.
Сегодня же молодой маме пришлось на время оставить сына под присмотром
кого-то из родственников. Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленная рэпера Тимати
посетила свой салон красоты. Там модель ожидал сюрприз от сотрудников. Подчиненные
Анастасии украсили помещение воздушными шарами и цветами, девушку встречали
аплодисментами. Об этом Решетова рассказала в личном "Инстаграм".
Напомним, 16 октября Анастасия Решетова родила сына . Мальчика назвали Ратмиром. К слову, в самый ответственный момент
Решетову поддерживал возлюбленный рэпер Тимати и его мама Симона. Анастасия
сама позвала свекровь на роды.
Интересно, что Решетова
и официально не состоят в браке. По крайней мере, о том, что пара узаконила
отношения пока не сообщалось. Между тем Анастасия уже год носит кольцо на безымянном
пальце правой руки и называет себя женой артиста.
20 Окт 2019 в 9:32 PDT