Модель Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленная рэпера Тимати всего пять дней назад впервые стала мамой.

Модель Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленнаярэпера Тимати всего пять дней назад впервые стала мамой.Вчера, 20 октября, Анастасию Решетову и ее новорожденного сына выписали из роддома. Забирал их рэпер Тимати. Нового члена семьивстречали: мама артиста Симона, его дочь от прошлых отношений – пятилетняя Алиса,брат Артем, а также папа и сестра Решетовой.По словам Анастасии, первая ночь малыша дома прошла отлично.Ребенок был спокоен. Между тем модель не стала скрывать, что чувствует усталостьи хочет спать.Сегодня же молодой маме пришлось на время оставить сына под присмотромкого-то из родственников. Анастасия Решетова вернулась к работе. Возлюбленная рэпера Тиматипосетила свой салон красоты. Там модель ожидал сюрприз от сотрудников. ПодчиненныеАнастасии украсили помещение воздушными шарами и цветами, девушку встречалиаплодисментами. Об этом Решетова рассказала в личном "Инстаграм".Напомним, 16 октября Анастасия Решетова родила сына . Мальчика назвали Ратмиром. К слову, в самый ответственный моментРешетову поддерживал возлюбленный рэпер Тимати и его мама Симона. Анастасиясама позвала свекровь на роды.Интересно, что Решетоваи официально не состоят в браке. По крайней мере, о том, что пара узаконилаотношения пока не сообщалось. Между тем Анастасия уже год носит кольцо на безымянномпальце правой руки и называет себя женой артиста.20 Окт 2019 в 9:32 PDT