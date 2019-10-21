На первый взгляд перед нами храм. При входе – надпись Христос Воскресе, выставка детских рисунков Мастерской батюшки Серафима, рождественский вертеп... Божья благодать, словом. Но только если не знать, что с 1927 года это был крематорий и колумбарий. Колумбарий цел и по сей день – он скрыт за фальшстенами. И хранит в себе прах самого известного убийцы страны. А православная церковь рядом совершает литургии...

На первый взгляд перед нами храм. При входе – надпись "Христос Воскресе", выставка детских рисунков "Мастерской батюшки Серафима", рождественский вертеп... Божья благодать, словом. Но только если не знать, что с 1927 года это был крематорий и колумбарий. Колумбарий цел и по сей день – он скрыт за фальшстенами. И хранит в себе прах самого известного убийцы страны. А православная церковь рядом совершает литургии..."Яков Михайлович (настоящее имя Янхель Хаимович)Юровский - непосредственный руководительрасстрела последнего российского императора Николая II и его семьи", –сухо сообщает "Википедия". Он был комендантом печально известногоИпатьевского дома в Екатеринбурге, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года произнес "…Вы приговорены к смерти!" и первым выстрелил в отрекшегосяот власти самодержца, после чего началась кровавая бойня.Но если сожженные огнем и серной кислотой останки Николая II и членовего семьи спустя много десятков лет удалось найти и в 1998 году перезахоронить в Петропавловской крепости Петербурга, то вот место погребенияпережившего их на 20 лет палача тщательно скрывалось.Умершего от прободения язвы двенадцатиперстной кишки убийцусожгли в Донском крематории почти в центре Москвы. Тут же, за стеной, в одной из ячеек оставилии урну с прахом, к которой чуть позже добавилась урна жены Юровского. Правда, о том, что это именно они, догадаться нельзя – все надписи и опознавательные знаки тщательно задрапированы тканью....На месте печи крематория сегодня купель для крещения. Повсюду иконы, детский рисунки "Мастерской батюшки Серафима, рождественский вертеп... Божья благодать! Сотрудники храма стыдятся соседства с колумбарием под одной крышей. И меняются в лице, когда приходят желающие осмотреть захоронения. Но упаси господь попросить показать нишу с урной Юровского – будет скандал.Работники в негласной беседе признались, что им строго запрещено показывать это место. Не даром же оно находится на хранении в спецколумбарии – вход туда долгое время был разрешен по пропускам только родственникам "особо важных персон". Запрещено показать это место и во время экскурсий, которые тут регулярно проводятся.Режим секретности усилился после того, как жаждущие возмездия адепты Николая Романова стали заниматься вандализмом. "Приходили и плевали в стекло, за которой стоят урны, даже хотели разбить", – рассказали на кладбище.Чтобы сбить желающих отомстить убийце царя людей с толку был пущен слух, что-де дочь палача Римма Юровская, одна из основателей Комсомола и активная деятельница левой оппозиции 20-х годов, вернувшись из ГУЛАГА и поселившись в Ленинграде, забрала урну с Донского кладбища и захоронила ее на одном из питерских кладбищ.Но это только легенда – прах и ныне там. Украшенный искусственными цветами, засекреченный, он уже более 80 лет остается немым свидетелем одной из самых позорных и драматических страниц нашей истории.