В центральном матче девятого тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Юнайтед сыграл вничью с лидером турнира Ливерпулем. Поединок, проходивший на стадионе Олд Траффорд, завершился со счетом 1:1.

В центральном матче девятого тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с лидером турнира "Ливерпулем". Поединок, проходивший на стадионе "Олд Траффорд", завершился со счетом 1:1.Подопечные Уле-Гуннара Сульшера открыли счет на 36-й минуте, когда нападающий Маркус Рэшфорд замкнул фланговый навес. Сравнять счет мерсисайдцам удалось за пять минут до завершения основного времени матча – автором ответного гола стал Адам Лаллана.Для "Ливерпуля" эта ничья ознаменовала первую потерю очков в английской премьер-лиге. Ранее подопечные Юргена Клоппа побеждали на протяжении 17-ти матчей подряд.Однако на позицию "красных" в таблице это не сказалось – с 25-ю баллами они по-прежнему лидируют, имея шестиочковый отрыв от идущего на втором месте "Манчестер Сити". У "Юнайтед" - 10 очков и 13-е место.