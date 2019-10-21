Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах при помощи симулятора NASA провели исследование, в ходе которого сделали важное открытие. Как оказалось, на Луне и Марсе возможна жизнь.

Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах при помощи симулятора NASA провели исследование, в ходе которого сделали важное открытие. Как оказалось, на Луне и Марсе возможна жизнь.Ученые смоделировали свойства марсианского и лунного реголита. Для этого они сравнили его моделью почвы Земли, а затем засадили различными сельскохозяйственными растениями – посевным кресс-салатом, рукколой, помидорами, редькой, лебедой, рожью, шпинатом, луком-пореем, горохом и луком-сибулетом.В итоге девять из десяти культур продемонстрировали хороший рост и урожайность. Лучшие показатели оказались у редиса, рожи и посевного кресс-салата. Это доказывает то, чтона Марсе и Луне вполне можно выращивать овощи и зелень.По словам члена команды Вигера Валеминка, больше всего их поразили помидоры. Они пришли в восторг, обнаружив, что взращенные на смоделированной марсианской почве томаты стали приобретать красный цвет."Это говорит о том, что следующий шаг на пути разработки замкнутой экологической системы был успешно сделан", – сообщил ученый.Примечательно, но но почва планеты и грунт спутника Земли отличаются между собой. По данным изданияSciTechDaily, Марсианский гумус в разы плодороднее.