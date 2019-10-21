Уконикское месторождение золота будут разрабатывать в Забайкальском крае. На эти цели направят почти 5 миллиардов рублей. компания Хорт-В, являющаяся инвестором, заключила соответствующее соглашение с представителями Корпорации по развитию Дальнего Востока.

Уконикское месторождение золота будут разрабатывать в Забайкальском крае. На эти цели направят почти 5 миллиардов рублей. компания "Хорт-В", являющаяся инвестором, заключила соответствующее соглашение с представителями Корпорации по развитию Дальнего Востока.Как сообщает ГТРК "Чита", проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината с подземным способом добычи золотосодержащей руды и фабрики по её переработке, мощность которой составит до 800 тысяч тонн в год. Вместе с этим, пларуется построить общежития для рабочих, лабораторию, а также создать производственную инфраструктуру. Производство даст возможность создания порядка 800 дополнительных рабочих мест.Первая очередь проекта будет запущена до 2022 году, на полную мощность ГБК выйдет к 2025 году. Производственная мощность составит две тысячи килограммов золота в год, а в дальнейшем должна увеличится вдвое.