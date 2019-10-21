Мурманские спасатели на протяжении нескольких часов боролись с огнем, охватившим ангар на причале. Очевидцы сняли на видео полыхающее здание.

Мурманские спасатели на протяжении нескольких часов боролись с огнем, охватившим ангар на причале, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидцы сняли на видео полыхающее здание.Пожар на Траловой улице вспыхнул около четырех часов утра. По предварительным данным, загорелись хранившиеся в здании пластиковые емкости с отработанным машинным маслом. Зарево от пожара было видно за несколько километров, очевидцы слышали громкие хлопки. Частично обрушилась кровля.Изначально пожару присвоили ранг 1 бис, но позже уровень был поднят до второго номера сложности. Огонь тушили 37 человек с привлечением 13 единиц техники.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ГУ МЧС по Мурманской области (@spasinfo51) 20 Окт 2019 в 10:15 PDTВ выгоревшем ангаре не было людей, потому в результате ЧП никто не пострадал.