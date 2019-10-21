В ходе учений стратегических ядерных сил Гром-2019, финальным этапом которых руководил президент России, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 Рязань осуществил пуск ..

В ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019", финальным этапом которых руководил президент России, произошла нештатная ситуация. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил пуск одной баллистической ракеты по полигону "Чижа". Однако на брифинге, состоявшемся 14 октября, сообщили о двух предстоящих пусках, передает "Ведомости".Судно вернулось на базу с неиспользованной ракетой. По предварительной версии, причиной сбоя мог стать отказ некоторых систем подлодки. Точные причины нештатной ситуации предстоит выяснить специальной комиссии, в состав которой войдут представители Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности, а также командования Тихоокеанского флота, сообщает "".