Сеть
все еще лихорадит из-за тревожных новостей об Анастасии Заворотнюк, которая по
некоторым данным лечится от опухоли мозга. Информации о звезде сериала Моя прекрасная няня так много,
что народ, кажется, пресытился.
Сеть
все еще лихорадит из-за тревожных новостей об Анастасии Заворотнюк, которая по
некоторым данным лечится от опухоли мозга. Информации о звезде сериала "Моя прекрасная няня" так много,
что народ, кажется, пресытился.
Почти
два месяца СМИ ежедневно публикуют заметки о состоянии артистки. В основном
все, что говорится об Анастасии Заворотнюк, основано на непроверенных слухах от
анонимных источников, либо на домыслах так называемых "друзей семьи".
Долгое
время родственники артистки никак не комментировали поступающую в СМИ информацию,
провоцируя тем самым появление новых сплетен. Только в середине октября близкие
решили подать голос.
Они категорически опровергли данные,
которые преподносились прессой как достоверные факты: "Она не находилась в
коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не
впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или
полной атрофии мышц. Все это выдумки!".
Между
тем
поклонников насторожило
происходящее вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня". Обыватели
перестали верить в то, что вообще была больна.
"Скоро
пиар компания закончится, и Заворотнюк вынырнет из небытия здоровой и
счастливой. Реклама мощная., как у чучмека, который живет с Федосеевой-Шукшиной
(здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Родные Завралатнюк забыли дописать
– она вообще не болеет", "Писаки, хватит врать!!! Надоели с этими сказками
рассказами. Человек жив, здоров, решил просто бабла срубить на дешевом пиаре,
долгов много, детей много , надо всем помочь. Няня всех переживет!!!", – пишут читатели
"Дни.ру".