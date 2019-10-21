Сеть все еще лихорадит из-за тревожных новостей об Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным лечится от опухоли мозга. Информации о звезде сериала Моя прекрасная няня так много, что народ, кажется, пресытился.

Сетьвсе еще лихорадит из-за тревожных новостей об Анастасии Заворотнюк, которая понекоторым данным лечится от опухоли мозга. Информации о звезде сериала "Моя прекрасная няня" так много,что народ, кажется, пресытился.Почтидва месяца СМИ ежедневно публикуют заметки о состоянии артистки. В основномвсе, что говорится об Анастасии Заворотнюк, основано на непроверенных слухах отанонимных источников, либо на домыслах так называемых "друзей семьи".Долгоевремя родственники артистки никак не комментировали поступающую в СМИ информацию,провоцируя тем самым появление новых сплетен. Только в середине октября близкиерешили подать голос.Они категорически опровергли данные,которые преподносились прессой как достоверные факты: "Она не находилась вкоме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, невпадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича илиполной атрофии мышц. Все это выдумки!".Междутемпоклонников насторожилопроисходящее вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня". Обывателиперестали верить в то, что вообще была больна."Скоропиар компания закончится, и Заворотнюк вынырнет из небытия здоровой исчастливой. Реклама мощная., как у чучмека, который живет с Федосеевой-Шукшиной(здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Родные Завралатнюк забыли дописать– она вообще не болеет", "Писаки, хватит врать!!! Надоели с этими сказкамирассказами. Человек жив, здоров, решил просто бабла срубить на дешевом пиаре,долгов много, детей много , надо всем помочь. Няня всех переживет!!!", – пишут читатели"Дни.ру".