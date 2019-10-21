Досрочные выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля 2020 года. Об этом премьер-министр страны Зоран Заев написал в своем Twitter.

Досрочные выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля 2020 года. Об этом премьер-министр страны Зоран Заев написал в своем Twitter.Такая договоренность была достигнута после встречи лидеров политических партий с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски, которая прошла вечером в воскресенье. На ней обсуждалось пятничное решение Евросоюза о переносе даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.Как сообщил после встречи Заев, техническое правительство, которое, согласно законодательству, должно быть сформировано за 100 дней до выборов, начнет свою работу 3 января будущего года. Это фактически означает отставку нынешнего премьера, отмечает ТАСС.Изначально проведение парламентских выборов в Северной Македонии планировалось на конец 2020 года. Однако в связи с решением ЕС и возможным недовольством македонских граждан премьер предложил рассмотреть вопрос о досрочных выборах.В субботу Заев выступил с обращением к нации, в котором назвал решение Евросоюза "исторической ошибкой", сообщает РИА Новости.