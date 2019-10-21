Михаил Бно-Айриян подал заявление об отставке с должности главы Киевской областной государственной администрации на имя украинского президента Владимира Зеленского и разместил снимок документа в Fb.

Михаил Бно-Айриян подал заявление об отставке с должности главы Киевской областной государственной администрации на имя украинского президента Владимира Зеленского и разместил снимок документа в Fb.Публикацию он прокомментировал цитатой из "Сада Гефсиманского" Андрея Чумака, гласящей, что лучше умереть один раз гордо, чем ползать на коленях, чтобы умереть два раза – морально и физически.35-летний Бно-Айриян, экономист-международник по образованию, был назначен на должность в июле этого года.