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<a href="https://33live.ru/novosti/21-10-2019-nazvana-shokiruyushhaya-prichina-rasstavaniya-glushko-s-lyubimoj.html" target="_blank">Названа шокирующая причина расставания Глушко с любимой</a> - На днях стало известно, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип расстался со своей возлюбленной, звездой скандально известного телепроекта Дом-2 Марией Слугиной. Но лишь сейчас выяснилось, что стало причиной расставания.