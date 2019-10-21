Рак – болезнь жестокая, коварая, ни кого не щадящая. Ни громкое имя, ни связи, ни деньги не помогут его побороть, если ситуация запущенная. Но, говорят, у Анастасии Заворотнюк все не так плохо, поэтому и астрономических сумм на лечение не требуется.

Рак – болезнь жестокая, коварая, ни кого не щадящая. Ни громкое имя, ни связи, ни деньги не помогут его побороть, если ситуация запущенная. Но, говорят, у Анастасии Заворотнюк все не так плохо, поэтому и астрономических сумм на лечение не требуется.Официальной информации о том, чем больна ли и больна ли вообще Заворотнюк, нет. Но предполагается, что актриса страдает от опухоли головного мозга и вначале проходила лечение за границей, но затем вернулась в Россию.Как писал ранее телеграм-канал Mash, Заворотнюк якобы находилась в центре реабилитации Европейского медицинского центра на Рублевке. В этой клиники есть серьезный институт онкологии с серьезным же прейскурантом. Первичный причем онколога здесь стоит 17536 рублей. Консультация перед проведением лекарственного лечения злокачественных опухолей и врачебное сопровождение лекарственного лечения – 14226. Прием врача-гематолога перед проведением химиотерапии – 14226. Прием врача онколога-радиолога – 17536 рубле. Визуализационно-направленная терапия опухолей головы и шеи – 15364.Лечение с использованием 100 мг особого препарата – 174339. Список можно продолжать долга. Суммарно же стоимость процедур, очевидно, заметно превышает 1 миллион рублей.15 Окт 2019 в 3:12 PDTКак говорят,после курса в институте онкологии продолжила лечебные мероприятия в стационаре другого медучреждения. Но туда, по слухам, она попала бесплатно – друзья договорились о том, чтобы оформить все по страховке ОМС.Вообще же цены на операции при опухолях головного мозга в Москве доходят до 592651 рублей.Лечение рака, начиная с обследования, в Израиле может стоить от 1 миллиона рублей, в Германии – от 2 миллионов А операции на головном мозге обходятся в несколько десятков миллионов рублей.