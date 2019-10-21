Год назад у 15-летней Насти Озеровой из Ростовской области обнаружили опухоль головного мозга – пилоидную астроцитому. Спасти девочку поможет протонная терапия, способная разрушить опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Для спасения девочки не хватает 817 269 рублей.

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