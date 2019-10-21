Муромлянка Полина Соматина стала победительницей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Жюри отметило сказку, написанную девочкой - сообщает Муромский Меридиан

Муромлянка Полина Соматина стала победительницей Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Жюри отметило сказку, написанную девочкой - сообщает Муромский Меридиан.Полина учится в восьмой школе. Учителя говорят - очень творческая девочка, как и её сестра. Мама Соматиных работает в центре реабилитации для детей-инвалидов и обе её дочери участвуют в местном волонтерском движении. Сказка Полины - о детстве, милосердии и маленьком чуде. А главная героиня истории очень похожа на одну из подопечных центра.Полина Соматина, ученица школы №86: "В реабилитацинном центре я познакомилась с этой девочкой, у котороы проблемы с ногами. Она хотела танцевать, и её мечту осуществили - она стала танцевать: ей подарили коляску, на которой можно танцевать."Светлана Соматина, мама Полины: "Тема была "Горячее сердце - поколение неравнодушных". Потому что их года в год мы вкладываем в детей такие качества как нравственность, милосердие."