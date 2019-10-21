Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал изумленной публике о попытке захвата здания Верховной рады в Киеве. Следы злоумышленников затерялись где-то в Донбассе.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал изумленной публике о попытке захвата здания Верховной рады в Киеве. Следы злоумышленников затерялись где-то в Донбассе.После государственного переворота на Украине вторжение вооруженных людей в масках в правительственные здания перестало быть чем-то удивительным. Однако попытка захвата одного из помещений Верховной рады, расположенного возле центрального офиса Министерства юстиции, выбилась из этого ряда.Дело в том, что в данном случае речь пошла о попытке банального рейдерского захвата. "Примерно полтора года назад это здание Верховной Рады тупо переписали на какое-то физическое лицо", – цитирует издание "Обозреватель" премьер-министра Украины Алексея Гончарука."На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и была зарегистрирован где-то в Луганской области", – добавил глава украинского правительства. Таким образом, более подробно разузнать о личности "нового владельца" у правоохранителей не вышло, и следы злоумышленников затерялись.Материал дополняется.