В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера.

В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США. Корабли Drummond и Cushin уже переименованы украинцами в "Славянск" и "Старобильск", пишет "Интерфакс".На церемонии их передачи 27 сентября в Балтиморе выступил бывший украинский президент Петр Порошенко. Он заявил,что корабли (построенные в 80-х годах прошлого века) станут "еще одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами".Стоимость катеров, их модернизации и обучения экипажей составила 10 миллионов долларов США. На кораблях установлены 25-мм пушка и два пулемета.Прибытие Ocean Freedom в порт Одессы ожидается в понедельник.