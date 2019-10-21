Репер Тимати и его семья потребительски относятся к модели Анастасии Решетовой. Так считает скандальный блогер Лена Миро.

РеперТимати и его семья потребительски относятся к модели Анастасии Решетовой. Таксчитает скандальный блогер Лена Миро.16 октябряв подмосковном перинатальном центре возлюбленная рэпера Тимати модель АнастасияРешетова родила сына, которого назвали Ратмир. Счастливые родители не делали изэтого события тайну, они открыто делились радостью с поклонниками. Почти сразув соцсетях появились фото, которые были созданы прямо в родильном зале.Как оказалось,в момент появления младенца в помещении присутствовали не только акушеры имедсестры. Рэпер Тимати и его мать Симона Юнусова наблюдали за процессом, так сказать, из первых рядов.Тот факт, что в родильном зале присутствовал артист и его родственница, смутил известногоблогера Лену Миро. В своем ЖЖ обозревательница написала, что семья артиста некорректнопоступила с Решетовой, появившись в такой интимный момент."Тольков частной шарашке возможно такое вопиющее нарушение правил – пускать на родыженщину, которая официально никак не связана с пациенткой. Нет, ну а что?Наложница родила. Теперь может быть свободна, мама папы младенца лучше знает,как его воспитать", – рассудила Миро.Ленаподчеркнула, что рэпер Тимати и Анастасия Решетова не заключали официальныйбрак, поэтому Симона Юнусова не должна была находиться на родах. По мнениюобозревательницы, Анастасия была смущена присутствием мамы избранника."Серьезно,вы бы могли рожать в присутствии даже официальной свекрови? А если эта бабка —даже не свекровь, а просто жутко активная мать сожителя? Вот ведь странно, впалате нет родителей Решетовой. Зато там – посторонняя бабка, которая тут жесхватила ребенка", – отметила Миро.16 Окт 2019 в 9:27 PDTСитуациюв семье Лена сравнила с гаремом, где единственная задача женщины – произвести на свет наследника, после к воспитанию мальчика она недопускалась. В пример обозревательница привела историю первого ребенка артиста –дочери Алисы."Позаконам гарема дальше наложницу уже не пускали в спальню к мужу. Ей давалижрать, спокойно жить, красивое платье. Впрочем, и это уже было – точно, такведь живет предыдущая Алена Шишкова! И платье у нее, и еда, иребенка видит на фотосессиях", – резюмировала Миро.