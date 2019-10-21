Репер
Тимати и его семья потребительски относятся к модели Анастасии Решетовой. Так
считает скандальный блогер Лена Миро.
Репер
Тимати и его семья потребительски относятся к модели Анастасии Решетовой. Так
считает скандальный блогер Лена Миро.
16 октября
в подмосковном перинатальном центре возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия
Решетова родила сына, которого назвали Ратмир. Счастливые родители не делали из
этого события тайну, они открыто делились радостью с поклонниками. Почти сразу
в соцсетях появились фото, которые были созданы прямо в родильном зале.
Как оказалось,
в момент появления младенца в помещении присутствовали не только акушеры и
медсестры. Рэпер Тимати и его мать Симона Юнусова наблюдали за процессом, так сказать, из первых рядов.
Тот факт, что в родильном зале присутствовал артист и его родственница, смутил известного
блогера Лену Миро. В своем ЖЖ обозревательница написала, что семья артиста некорректно
поступила с Решетовой, появившись в такой интимный момент.
"Только
в частной шарашке возможно такое вопиющее нарушение правил – пускать на роды
женщину, которая официально никак не связана с пациенткой. Нет, ну а что?
Наложница родила. Теперь может быть свободна, мама папы младенца лучше знает,
как его воспитать", – рассудила Миро.
Лена
подчеркнула, что рэпер Тимати и Анастасия Решетова не заключали официальный
брак, поэтому Симона Юнусова не должна была находиться на родах. По мнению
обозревательницы, Анастасия была смущена присутствием мамы избранника.
"Серьезно,
вы бы могли рожать в присутствии даже официальной свекрови? А если эта бабка —
даже не свекровь, а просто жутко активная мать сожителя? Вот ведь странно, в
палате нет родителей Решетовой. Зато там – посторонняя бабка, которая тут же
схватила ребенка", – отметила Миро.
16 Окт 2019 в 9:27 PDT
Ситуацию
в семье Лена сравнила с гаремом, где единственная задача женщины – произвести на свет наследника, после к воспитанию мальчика она не
допускалась. В пример обозревательница привела историю первого ребенка артиста –
дочери Алисы.
"По
законам гарема дальше наложницу уже не пускали в спальню к мужу. Ей давали
жрать, спокойно жить, красивое платье. Впрочем, и это уже было – точно, так
ведь живет предыдущая Алена Шишкова! И платье у нее, и еда, и
ребенка видит на фотосессиях", – резюмировала Миро.